Умер бывший главный санитарный врач России Беляев

Бывший главный санитарный врач России, ученый, профессор Евгений Беляев умер 25 января на 84-м году жизни. Об этом сообщается во вторник, 26 января, на сайте Роспотребнадзора.

«Санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации понесла невосполнимую утрату — 25 января на 84-м году жизни скончался ученый, организатор отечественного здравоохранения и медицинской науки, государственный деятель, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Евгений Николаевич Беляев», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что с именем Беляева связаны коренные реформы в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в конце ХХ века. Под руководством ученого была разработана Концепция развития госсанэпидслужбы.

Беляев родился в поселке Песковка Кировской области, окончил факультет Пермского государственного медицинского института.

В 1990–1992 годах занимал пост главного государственного санитарного врача РСФСР, в 1992–1996 годах — главного государственного санитарного врача РФ, сообщается на сайте kp.ru.

Являлся академиком Российской академии медико-технических наук и Международной академии информатизации, членом-корреспондентом РАМН.

Беляев — автор монографии «Роль санэпидслужбы в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации», более 300 научных публикаций, посвященных гигиеническим проблемам охраны здоровья человека и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, передает агентство городских новостей «Москва».