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Глава Минобороны Колумбии скончался из-за коронавируса

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Глава министерства обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо скончался на 70-м году жизни из-за последствий коронавируса. Об этом во вторник, 26 января, сообщает агентство EFE.

«Колумбийцы, я получил информацию о кончине нашего министра обороны — Карлоса Ольмеса Трухильо», — отметил президент страны Иван Дуке.

Как уточняется, тест на COVID-19 Трухильо сдал 12 января, он оказался положительным. Политик начал лечение, однако в результате его здоровье ухудшилось из-за осложнений, медикам не удалось его спасти.

По данным портала Worldometers, по состоянию на 26 января в Колумбии зарегистрировано 2 027 746 случаев коронавируса. При этом выздоровели от инфекции 1 849 194 пациента, скончались 51 747 человек.

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