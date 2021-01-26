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Суд в Уфе арестовал пятерых человек за участие в незаконной акции

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Пять участников несанкционированных акций в Уфе заключены под арест сроком от трех до десяти суток. Об этом во вторник, 26 января, пишет объединенная пресс-служба судов Башкирии в своем Telegram.

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По ее данным, 23 января Кировский районный суд Уфы рассмотрел шесть материалов о нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия. Еще одной участнице незаконных митингов назначен штраф в размере 25 тыс. рублей.

Накануне стало известно, что московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о штрафах гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе несогласованной акции в центре Москвы.

Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона.

Глава государства также напомнил, что в истории России неоднократно происходили события, когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества, из-за которой страдали и сами участники процесса, и невовлеченные люди.

Кроме того, президент назвал недопустимым привлечение к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних. Он подчеркнул, что такими методами «политика не делается».

Ранее в тот же день суд во Владивостоке арестовал на два месяца подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии в ходе прошедшей в городе 23 января несанкционированной акции. Кроме того в стране было возбуждено несколько дел по фактам нападения на правоохранителей, а также за нарушение санитарных норм. Известно, что на незаконные акции вышло около двух десятков зараженных коронавирусом.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

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