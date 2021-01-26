МИД сообщил о заинтересованности США в сотрудничестве в киберсфере

Российская Федерация видит определенные сигналы новой администрации США для налаживания серьезного диалога с Москвой по вопросам сотрудничества в киберсфере, заявил 26 января директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

По его словам, наблюдаются признаки заинтересованности Вашингтона в налаживании серьезного разговора с Москвой.

«Я думаю, что сфера киберсотрудничества или, по крайней мере, наращивания взаимопонимания с США — одна из приоритетных не только для нас, но если отбросить всю американскую идеологию, то и для Вашингтона», — цитирует дипломата «РИА Новости».

20 января демократ Джо Байден принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. После этого российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду, что с приходом политика в Белый дом начинается новая глава в развитии российско-американских отношений.

Москва неоднократно предлагала Штатам сообща подходить к проблемам в киберпространстве, отмечая важность этого вопроса для обеих стран.

Однако США продолжают обвинять Москву в кибератаках, не предоставляя при этом никаких доказательств. 21 января российский Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) предупредил о возможности проведения США и их союзниками кибератак на объекты критической информационной инфраструктуры России. В НКЦКИ рекомендовали организациям привести в актуальное состояние планы и инструкции по реагированию на компьютерные инциденты.