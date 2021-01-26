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Около 100 км автодорог отремонтируют в Приморье в 2021 году

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Порядка 98 км дорог отремонтируют в Приморском крае в 2021 году. Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Комплексный ремонт будет проводиться во Владивостоке и охватит улицы Окатовой, Ладыгина, Харьковскую, Бородинскую, Авроровскую. В Артеме отремонтируют проезжую часть на улицах Щорса, Первой, Анисимова и Ульяновской. Об этом пишет Vostokmedia.

Работы запланированы на дорогах регионального значения, в том числе Шкотово–Партизанск, Краскино–Госграница, Лазо–Заповедный, Владивосток–Находка–Суражевка–Кропевец и др.

В 2020 году ремонт провели на 85 км автодорог.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области власти готовы направить почти 2,19 млрд рублей на ремонт 270 км дорог.

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