Мост через реку Хопер в Воронежской области отремонтируют за 1 млрд рублей

В Воронежской области планируют капитально отремонтировать мост через реку Хопер, расположенный неподалеку от города Борисоглебска. Максимальная стоимость работ составит почти 1,14 млрд рублей, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Мост через Хопер расположен на 615-м км федеральной трассы Р-22 «Каспий». Помимо основных ремонтных работ, подрядчик должен будет разработать проект, включающий технологические карты, чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и другую рабочую документацию, пишет ИА «Абирег».

В 2021 году на работы предполагается направить 243,67 млн рублей, в 2022-м — 223,8 млн рублей, в 2023-м — 668 млн рублей. Завершить ремонт необходимо до 15 октября 2023 года.

Движение на мосту через Хопер ограничили еще два года назад, в конце 2019-го. Для предотвращения нештатных ситуаций дорожники сузили проезжую часть и ограничили скорость движения до 40 км/ч. Максимальная грузоподъемность моста сейчас составляет 44 т.

Ранее сообщалось, что с 2017 по 2020 год в Воронеже отремонтировали более 220 участков дорог общей протяженностью более 366 км. Работы проведены в рамках федерально-целевой программы «Безопасные и качественные дороги».