Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Медведев назвал личной потерей смерть Приходько
Культура
Объявлены лучшие фильмы и сериалы 2020 года
Общество
Ученые назвали три симптома перенесенного коронавируса
Мир
МИД сообщил о заинтересованности США в сотрудничестве в киберсфере
Общество
Умер бывший главный санитарный врач России Беляев
Мир
Иран назвал условие возвращения к выполнению ядерной сделки
Мир
Премьер Белоруссии допустил преодоление спада в торговле с РФ в 2021 году
Общество
Стали известны подробности гибели солистки группы «Восток»
Общество
Три станции метро построят в Москве до конца года

Мост через реку Хопер в Воронежской области отремонтируют за 1 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронежской области планируют капитально отремонтировать мост через реку Хопер, расположенный неподалеку от города Борисоглебска. Максимальная стоимость работ составит почти 1,14 млрд рублей, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Мост через Хопер расположен на 615-м км федеральной трассы Р-22 «Каспий». Помимо основных ремонтных работ, подрядчик должен будет разработать проект, включающий технологические карты, чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и другую рабочую документацию, пишет ИА «Абирег».

В 2021 году на работы предполагается направить 243,67 млн рублей, в 2022-м — 223,8 млн рублей, в 2023-м — 668 млн рублей. Завершить ремонт необходимо до 15 октября 2023 года.

Движение на мосту через Хопер ограничили еще два года назад, в конце 2019-го. Для предотвращения нештатных ситуаций дорожники сузили проезжую часть и ограничили скорость движения до 40 км/ч. Максимальная грузоподъемность моста сейчас составляет 44 т.

Ранее сообщалось, что с 2017 по 2020 год в Воронеже отремонтировали более 220 участков дорог общей протяженностью более 366 км. Работы проведены в рамках федерально-целевой программы «Безопасные и качественные дороги».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021