Премьер Белоруссии допустил преодоление спада в торговле с РФ в 2021 году

Россия и Белоруссия имеют все предпосылки для преодоления спада во взаимной торговле в 2021 году. Об этом во вторник, 26 января, заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко на переговорах в Москве с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Как отметил Головченко, спад в торговле вызвала пандемия коронавируса.

«У нас не произошло критического снижения объемов внешней торговли, несмотря на сложности, связанные с COVID, — хотя мы потеряли порядка 20% от общих объемов. В этом году, полагаю, есть все предпосылки, чтобы этот спад преодолеть», — цитирует его БелТА.

В свою очередь, Мишустин отметил, что распространение коронавирусной инфекции незначительно повлияло на торгово-экономические отношения двух стран.

19 января Головченко оценил отношения Минска и Москвы как конструктивные и плодотворные. По его словам, страны вошли в новый год с решенными вопросами в топливно-энергетической сфере.