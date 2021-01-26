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Преступность снизилась на территории Якутии в 2020 году

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В Якутии количество преступлений снизилось в 2020 году на 1,9%. Такие данные были озвучены на расширенном заседании коллегии республиканского МВД под председательством министра внутренних дел Владимира Прокопенко.

Число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью по сравнению с 2019 годом сократилось на 13,9%. Также на 18,3% уменьшилось число краж. Автомобили стали угонять реже на 19,5%. Число грабежей сократилось на 25,2%. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Почти на четверть сократилось число преступлений, совершенных детьми. Также уменьшилось количество правонарушений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения.

Полиция раскрыла семь преступлений, связанных с участием в составе преступной организации и 55 преступлений, совершенных организованной преступной группой.

При этом специалисты отмечают рост числа преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе краж и неправомерных списаний с банковских карт.

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