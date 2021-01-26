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Глава Минспорта провел тренировку с олимпийскими чемпионами по боксу

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Министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв провели совместную тренировку с олимпийскими чемпионами по боксу Олегом Саитовым и Егором Мехонцевым. Она состоялась во вторник, 26 января, в московском Центре прогресса бокса.

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«Бокс был и остается спортивным достоянием страны, джентельменским видом спорта, любимым миллионами россиян, поэтому его развитие — стратегическая для нас задача. Я очень люблю бокс, с удовольствием слежу за его развитием в России, и уверен, что наши боксёры, несмотря на все нынешние сложности, продолжат достойно выступать на международной арене», — цитирует Матыцина РЕН ТВ.

Перед тренировкой глава Минспорта и президент AIBA провели рабочую встречу. Они обсудили вопросы участия российских боксеров в международных соревнованиях в 2021 году. В ходе встречи было отмечено, что соревнования будут проводиться, несмотря на сложные условия, вызванные пандемией.

При этом особое внимание будет уделено здоровью спортсменов, тренеров и зрителей. Все мероприятия будут проходить с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме этого, Матыцин рассказал, что следит за реформами в AIBA. Министр выразил надежду, что олимпийский бокс ждет бурное развитие во всём мире.

После этого Матыцин с Кремлёвым поучаствовали в групповой тренировке по боксу вместе с председателем высшего наблюдательного совета Федерации бокса России Алексеем Рубежным, заместителем председателя правительства Самарской области Александром Фетисовым, а также олимпийскими чемпионами Олегом Саитовым и Егором Мехонцевым и непобеждённым российским профессиональным боксером Александром Беспутиным.

12 декабря Матыцин заявил, что Международная ассоциация бокса с новым президентом Кремлёвым сможет добиться прогресса и объединить национальные федерации, чтобы решить существующие проблемы.

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