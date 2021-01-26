Стали известны подробности гибели солистки группы «Восток» Натэллы Ас. По данным РЕН ТВ, женщина погибла, упав с балкона в подъезде.

При этом ранее сообщалось, что она сорвалась с пожарной лестницы.

По информации телеканала, у певицы была затяжная депрессия на фоне отсутствия признания и заработка. Натэлла Ас принимала антидепрессанты и наблюдалась у специалистов.

Женщина проживала в квартире у знакомых с мужем и ребенком.

О смерти Натэллы Ас стало известно ранее в этот же день. Отмечалось, что рядом с телом женщины была обнаружена женская сумочка с документами, ключами и мобильным телефоном.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели артистки.

Группа «Восток», основанная в середине 90-х годов, запомнилась российской аудитории хитами «Миражи», «Танец желтых листьев», «До встречи» и «Снежная королева». Натэлла Ас стала участницей группы около года назад.