Матвиенко объявила о наборе второго потока программы «Женщина-лидер»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила о начале набора на второй поток программы «Женщина лидера». По словам политика, образовательная программа произвела фурор и получила массу положительных отзывов, из-за чего ее и было решено продлить.

«У нас есть хорошие новости. Хочу, чтобы вы первые об этом услышали. Принято решение о продолжении этой образовательной программы. И сегодня я с удовольствием и радостью объявляю о начале набора второго потока. Это означает, что число ярких, активных, успешных женщин-лидеров в нашей стране будет расти», — сказала она на встрече с выпускниками первого потока образовательной программы.

Как поделилась спикер Совета Федерации, в первом потоке программы приняли участие женщины из 40 субъектов страны. Заранее обозначенное число участниц пришло увеличивать, так как желающих попробовать свои силы оказалось очень много. Матвиенко отметила, что особая ценность программы заключается в ее ориентированности на решение реальных задач.

Матвиенко отметила, что за время обучения участницам удалось разработать проекты в самых разных сферах: от поддержки людей с ограниченными возможностями до развития сельских территорий. Теперь, как рассказала политик, оценивать результаты программы предстоит простым гражданам.

«Российские женщины не только самые красивые, но и самые креативные, самые амбициозные, готовы брать на себя ответственность, добиваться поставленных задач. По итогам программы получено много положительных откликов», — сказала председатель верхней палаты парламента.

Также Матвиенко сообщила, что Совет Федерации совместно с платформой «Россия — страна возможностей» запускает акселерационную программу. Теперь в продвижение проектов участницам будут помогать наставники: представили Совета Евразийского женского форума, эксперты профильных министерств и ведомств, общественных, международных организаций.