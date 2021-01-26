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Три станции метро построят в Москве до конца года

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В Москве до конца текущего года завершат строительство трех новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) и реконструкцию станции «Каховская». Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

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«В 2021 году мы планируем построить три станции Большой кольцевой линии метро в Юго-Западном округе столицы: «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино». Кроме того, на территории ЮЗАО завершится реконструкция станции «Каховская» бывшей Каховской линии, которая будет интегрирована с БКЛ», — заявил заммэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В настоящее время на станции «Зюзино», которая будет расположена в районе пересечения улицы Каховки и Севастопольского проспекта, идет монтаж электрических коммуникаций и вентиляционных систем, также проходит засыпка котлована, пишет РИАМО.

Бочкарев добавил, что в округе также идет строительство станций «Улица Новаторов», «Университет дружбы народов» и станции «Улица генерала Тюленева», сообщает «Москва 24».

При этом глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов уточнил, что длина южного участка БКЛ между станциями «Проспект Вернадского» и «Каховская» составит 7 км. На этом участке разместятся станции «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино».

Станция «Проспект Вернадского» БКЛ образует пересадочный узел с одноименной станцией Сокольнической линии, «Воронцовская» — с «Калужской» Калужско-Рижской линии, а «Новаторская» станет пересадочной со станцией «Улица Новаторов» Коммунарской ветки.

Большая кольцевая линия — 14-я по счету линия столичного метро. Первый участок «Петровский парк» — «Деловой центр» протяженностью 10,5 км с пятью станциями был открыт 26 февраля 2018 года. В настоящее время в состав линии входят шесть станций, ее длина составляет 12,5 км.

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