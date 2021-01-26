Мурашко сообщил о сроках действия иммунитета у переболевших COVID-19

У переболевших COVID-19 иммунитет к коронавирусу сохраняется до семи-восьми месяцев. Об этом во вторник, 26 января, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

«Мы видим, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то семь-восемь месяцев сохраняют стойкий иммунитет. Дальше наблюдения ведутся», ― сказал он.

Мурашко также отметил, что в стране отслеживают генетическое разнообразие коронавируса. Министр добавил, что на сегодняшний день ситуация вполне стабильная.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у тех, кто переболел COVID-19, есть иммунитет к «британскому» штамму коронавирусной инфекции. Кроме того, она рассказала, что на данный момент 22 регионах России заболеваемость COVID-19 начала снижаться.

18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости проведения кампании заявил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, глава государства выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V». Он разработан Центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев — 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 3 756 931 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 70 482 летальных исхода, выздоровел 3 174 561 человек.

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