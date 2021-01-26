Мокрый снег и сильный ветер накроют Крым через два дня

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильный ветер, мокрый снег и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

С четверга, 28 января, в Крыму ожидается резкое изменение погоды. На смену теплу придет холодный фронтальный раздел, пишет ИА «Крыминформ».

До 30 января включительно на территории региона будет идти снег и мокрый снег. Местами прогнозируются очень сильные осадки, отложение мокрого снега. На дорогах будет гололедица. Ветер усилится сначала до 15-20 м/с, 28 и 29 января – до 20-25 м/с.

Температура воздуха в эти дни понизится на 8-10 градусов.

В МЧС отмечают, что в связи с непогодой возрастает риск возникновения аварий на энергообъектах, также возможен рост ДТП и нарушение транспортного сообщения. Существует угроза падения ЛЭП и рекламных конструкций. Нахождение людей в прибрежной зоне опасно для жизни.

Гражданам рекомендовано не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, отказаться от посещений горно-лесной местности и исключить долгое пребывание на улице. Кроме того, из-за угрозы пожаров не следует обогревать дома и квартиры газовыми плитами.