Четыре человека погибли при столкновении двух машин под Энгельсом

В Энгельсском районе Саратовской области при столкновении двух иномарок погибли четыре человека. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла в понедельник вечером, 25 января, на 342-м км дороги Тамбов — Пенза — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — Казахстан. По предварительным данным, 61-летний водитель Daewoo Nexia выехал на встречку и врезался в Opel Astra, которым управлял 18-летний молодой человек, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате ДТП оба водителя, а также 45-летняя пассажирка Opel и 58-летняя пассажирка Daewoo получили различные травмы, от которых скончались на месте до прибытия скорой.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Вечером 24 января на трассе в Архангельской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, погибли четыре человека.