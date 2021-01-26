Путин назвал Приходько человеком большого таланта и щедрости

Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования семье скончавшегося бывшего вице-премьера страны Сергея Приходько, отметил его большой талант и душевную щедрость. Соответствующая телеграмма опубликована во вторник, 26 января, на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с невосполнимой утратой. Ушел из жизни Сергей Эдуардович Приходько — человек большого таланта и душевной щедрости, яркий представитель отечественной дипломатической школы. Широчайший кругозор и управленческий опыт Сергея Эдуардовича были востребованы на самых разных, но неизменно важных и ответственных направлениях государственной работы», — говорится в тексте.

По словам Путина, управленческий опыт и широкий кругозор вице-премьера были востребованы на различных важных и ответственных направлениях государственной работы.

Кроме того, российский лидер указал на роль, которую Приходько сыграл в укреплении внешнеполитических позиций страны.

«В ходе сложнейших переговоров, организации ключевых международных мероприятий он действовал четко и профессионально, собранно и надежно. Превыше всего ставил интересы страны», — подчеркнул глава государства.

Сергей Приходько скончался 26 января в возрасте 64 лет после продолжительной болезни.

Он окончил Московский государственный институт международных отношений, имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. До 1997 года он работал в структуре российского МИДа. В 1997–1998 годах был помощником президента России по РСМД.

В январе 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Приходько своим помощником.

Как отмечал президент фонда общественных связей «Петербургская политика» Михаил Виноградов, Приходько был «симметричен» эпохе и стал одним из ее символов. По его мнению, карьеру политика можно назвать одним из образцов успешных карьер.