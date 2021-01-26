Лавров анонсировал новую встречу в астанинском формате по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 26 января, заявил, что встреча в астанинском формате по Сирийской Арабской Республике (САР) состоится в феврале в Сочи.

«Мы сверили часы по сирийскому урегулированию. Астанинский формат работает и подтверждает свою востребованность. Говорили о подготовке очередной встречи в астанинском формате, которая намечена на февраль этого года в Сочи», — сказал министр на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИДа Джавадом Зарифом.

Лавров отметил, что темой для разговора с его иранским коллегой стала и начавшаяся накануне работа очередного заседания редакционной комиссии конституционного комитета. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что российские, иранские и турецкие партнеры по астанинскому комитету сопровождали эти переговоры.

По его словам, стороны переговоров заинтересованы в том, чтобы встречи в рамках конституционного комитета строго соответствовали согласованной повестке дня.

Предыдущая встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате прошла в Нур-Султане 10–11 декабря 2019 года. В ней приняли участие делегации правительства арабской страны и сирийской вооруженной оппозиции. Наблюдателями выступили представители ООН, Иордании, Ирака и Ливана.

Следующие переговоры по Сирии были намечены на март 2020 года в Нур-Султане, но их перенесли из-за распространения коронавирусной инфекции.

В конце апреля постпред России при ООН Василий Небензя назвал фейком разговоры о смерти астанинского формата переговоров по Сирии. Летом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о проведении саммита в астанинском формате по САР обсуждается по дипломатическим каналам.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинском форме по САР состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.