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Вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в Иране

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Иран одобрил российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» и надеется начать ее производство в ближайшее время, заявил во вторник, 26 января, глава иранского МИДа Мохаммад Зариф.

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«Хотел бы вас проинформировать, что вакцина «Спутник V» вчера в Иране была зарегистрирована, она была одобрена нашими санитарными властями. В скором будущем мы надеемся, что сможем закупить, а также приступить к совместному производству», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил о скорой регистрации «Спутника V» более чем в 25 странах.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, а в отношении тяжелых случаев — 100%.

«Спутник V» уже зарегистрирован в Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле, Венгрии, Парагвае, Малайзии и других странах.

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