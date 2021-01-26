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В Ростове задержали 75 участников несанкционированной акции 23 января

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Правоохранительные органы задержали порядка 75 человек на несогласованной акции, которая прошла в Ростове-на-Дону 23 января. Об этом сообщил журналистам во вторник, 26 января, губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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«Работа полиции, на мой взгляд, если говорить о Ростове-на-Дону, была корректной. Да, были задержаны порядка 75 человек, с которыми проведены профилактические беседы», — сказал губернатор.

Голубев подчеркнул, что к тем, кто нарушал закон, а также создавал угрозы здоровью людей, будут применяться административные меры воздействия.

Кроме этого он назвал «неприемлемым» создание условий для участия детей в несанкционированных акциях. По его словам, «не обратить внимания на это никто не может».

Ранее в этот день сообщалось, что в Москве были задержаны два участника несанкционированной акции 23 января по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона.

Кроме того, президент назвал недопустимым привлечение к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних. Он подчеркнул, что такими методами «политика не делается».

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с распространившимися призывами выйти на несанкционированные акции. К участию в незаконных акциях призывали в основном детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях 23 января.

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