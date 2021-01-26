В Швеции сообщили о требовании Pfizer оплаты за большее число доз вакцины

Американская компания Pfizer потребовала больший размер оплаты за вакцины против коронавируса, чем было установлено изначальной договоренностью. Об этом во вторник, 26 января, сообщает шведская газета Dagens Nyheter.

Как уточняется, после сведений о возможности применения одной упаковки препарата для 6 инъекций вместо 5 компания приняла решение об увеличении цены на сумму, размер которой был равен стоимости одной дозы. Однако данный факт не был согласован с Еврокомиссией.

По словам координатора вакцинации в Швеции Рикарда Бергстрёма, пузырек с вакциной заполняется с небольшим запасом, который может стать достаточным для шестой дозы.

«Это неприемлемо. Если в какой-то стране медики могут извлечь пять доз, то за ту же самую цену они получают меньшее количество препарата», — отметил специалист.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель заявил, что управление здравоохранения не намерено оплачивать счета производителя до заключения соглашения. Представители Pfizer в королевстве пока не дали официальных комментариев.

По данным портала Worldometers, в Швеции по состоянию на 26 января зарегистрировано более 547 тыс. случаев коронавирусной инфекции. При этом с начала пандемии скончались свыше 11 тыс. пациентов.

Кампания по вакцинации от COVID-19 в стране стартовала в конце декабря, для прививок населению используется препарат производства компаний Pfizer и Biontech.

Ранее во вторник сообщалось, что после вакцинации препаратом Pfizer в Финляндии скончались три человека. Также известно о фиксации 32 случаев побочных эффектов после прививки вакциной компании в стране. Кроме того, было зарегистрировано восемь различных осложнений, включая анафилактический шок.