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В Швеции сообщили о требовании Pfizer оплаты за большее число доз вакцины

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Американская компания Pfizer потребовала больший размер оплаты за вакцины против коронавируса, чем было установлено изначальной договоренностью. Об этом во вторник, 26 января, сообщает шведская газета Dagens Nyheter.

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Как уточняется, после сведений о возможности применения одной упаковки препарата для 6 инъекций вместо 5 компания приняла решение об увеличении цены на сумму, размер которой был равен стоимости одной дозы. Однако данный факт не был согласован с Еврокомиссией.

По словам координатора вакцинации в Швеции Рикарда Бергстрёма, пузырек с вакциной заполняется с небольшим запасом, который может стать достаточным для шестой дозы.

«Это неприемлемо. Если в какой-то стране медики могут извлечь пять доз, то за ту же самую цену они получают меньшее количество препарата», — отметил специалист.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель заявил, что управление здравоохранения не намерено оплачивать счета производителя до заключения соглашения. Представители Pfizer в королевстве пока не дали официальных комментариев.

По данным портала Worldometers, в Швеции по состоянию на 26 января зарегистрировано более 547 тыс. случаев коронавирусной инфекции. При этом с начала пандемии скончались свыше 11 тыс. пациентов.

Кампания по вакцинации от COVID-19 в стране стартовала в конце декабря, для прививок населению используется препарат производства компаний Pfizer и Biontech.

Ранее во вторник сообщалось, что после вакцинации препаратом Pfizer в Финляндии скончались три человека. Также известно о фиксации 32 случаев побочных эффектов после прививки вакциной компании в стране. Кроме того, было зарегистрировано восемь различных осложнений, включая анафилактический шок.

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