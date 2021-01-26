Почти 200 млн рублей направят на строительство ФОКа в Нижегородской области

В Кстовском районе Нижегородской области планируется возвести новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Аукцион на строительство объявила районная администрация. Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 199,678 млн рублей. Средства направят из регионального и местного бюджетов, уточняет ИА «НьюсНН».

Согласно техзаданию, спорткомплекс будет размещен в трехэтажном здании, которое сможет единовременно вместить 500 человек. Один из этажей при этом будет подземным.

Завершить строительство здания необходимо к 10 сентября 2022 году. Выбор подрядчика запланирован на 2 февраля 2021-го.

Ранее сообщалось, что в городе Кстове Нижегородской области до 2025 года планируют построить новую детскую поликлинику. Она будет возведена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.