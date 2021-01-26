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Четыре новых детсада построят в Томске по нацпроекту «Демография»

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Власти Томска объявили аукцион на строительство четырех новых детских садов по нацпроекту «Демография». Об этом во вторник, 26 января, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Два детсада на 220 и 145 мест соответственно появятся на улице Ивановского, 18. Завершить строительство планируется к 29 октября 2021 года, пишет РИА «Томск».

Площадь трехэтажного здания на 220 малышей составит 1354 кв. м. Власти готовы выделить на его строительство 271,5 млн рублей. Стоимость второго здания площадью 1146 кв. м оценивается в 167,7 млн рублей.

Третий детсад планируется возвести на улице Демьяна Бедного, 4а. Площадь здания составит 1386 кв. м, максимальная стоимость строительства — 331,3 млн рублей.

Еще одно дошкольное учреждение площадью 1143 кв. м появится на улице Архитектора Василия Болдырева, 13. Начальная цена — почти 240,5 млн рублей. Он сможет вместить 145 детей. Оба здания должны быть завершены до 30 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что власти Томска до конца 2022 года планируют открыть 11 детских садов в рамках национального проекта «Демография».

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