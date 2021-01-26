Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Минфин рассмотрит введение налогового вычета за занятия детей спортом
Общество
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Мир
Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере информбезопасности
Общество
Путин назвал Приходько человеком большого таланта и щедрости
Мир
Почти три четверти украинцев сочли неправильным выбранный властями курс
Мир
Премьер-министр Италии подал в отставку
Авто
Средняя стоимость полиса ОСАГО в 2020 году не изменилась
Политика
Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду и рекламу «веселящего» газа
Мир
Лавров анонсировал новую встречу в астанинском формате по Сирии

В Кремле прокомментировали переговоры с США о продлении ДСНВ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) обсуждается с Вашингтоном, данная тема является основной в отношениях России и США. Об этом 26 января сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема продления ДСНВ сейчас действительно основной вопрос на повестке дня наших двусторонних отношений, она действительно обсуждалась. Продление отвечает интересам обеих стран, а также всего мира», — подтвердил представитель Кремля.

Стратегический ультиматум: США настаивают на подключении Китая к ДСНВ
В Москве не готовы к таким условиям для продления действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений

По словам Пескова, стороны в ближайшее время намерены выйти к финальной стадии вопроса о продлении срока действия договора.

25 января секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы продления ДСНВ.

Также темой разговора Патрушева и Салливана стало развитие сотрудничества двух стран в сфере безопасности. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эксперты из России и США начали практическую работу по вопросу возможного продления ДСНВ.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был подписан 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами своих ядерных потенциалов. Срок действия документа истекает в феврале текущего года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021