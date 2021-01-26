В Кремле прокомментировали переговоры с США о продлении ДСНВ

Возможность продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) обсуждается с Вашингтоном, данная тема является основной в отношениях России и США. Об этом 26 января сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема продления ДСНВ сейчас действительно основной вопрос на повестке дня наших двусторонних отношений, она действительно обсуждалась. Продление отвечает интересам обеих стран, а также всего мира», — подтвердил представитель Кремля.

По словам Пескова, стороны в ближайшее время намерены выйти к финальной стадии вопроса о продлении срока действия договора.

25 января секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы продления ДСНВ.

Также темой разговора Патрушева и Салливана стало развитие сотрудничества двух стран в сфере безопасности. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эксперты из России и США начали практическую работу по вопросу возможного продления ДСНВ.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был подписан 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами своих ядерных потенциалов. Срок действия документа истекает в феврале текущего года.