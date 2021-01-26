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Кокляев рассказал о признании силового экстрима официальным видом спорта

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Тяжелоатлет Михаил Кокляев во вторник, 26 января, сообщил, что силовой экстрим был признан официальным видом спорта России.

«Прекрасная новость для любителей, профессионалов и почитателей силового экстрима страны — приказ № 32 за 25 января 2021 года, подписанный министром спорта Российской Федерации Олегом Васильевичем Матыциным. Приказ о том, что силовой экстрим входит в реестр видов спорта, то есть является официальным видом спорта нашей страны», — сказал Кокляев телеканалу РЕН ТВ.

Он также отметил, что через 20 лет дело рекордсмена в силовых видах спорта Владимира Турчинского получило официальное признание.

Накануне Кокляев перед боксерским поединком с блогером и бойцом ММА Артемом Тарасовым признался, что он не считает себя боксером. Он призвал называть его качком или атлетом, который вступил в игру под названием «поп-бокс».

В настоящее время Кокляев готовится к поединку с Артемом Тарасовым. Состязания пройдут вечером 20 февраля.

23 января Кокляев высмеял Тарасова. Тяжелоатлет опубликовал видео тренировки, на фоне которой прозвучала сказка «Лихо одноглазое». Сказка повествует о том, как кузнец пошел лихо искать.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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