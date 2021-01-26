В Кремле назвали условие диалога с несогласными с действиями власти гражданами

Люди, имеющие вопросы к власти, имеют право получить на них ответы, однако диалог необходимо вести в правовом поле. Об этом во вторник, 26 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Люди, которые имеют определенные вопросы, они, конечно, заслуживают того, чтобы на эти вопросы последовал ответ», — сказал представитель Кремля, указав, что для этого задавать вопросы надо в правовом поле.

При этом участников несанкционированных акций он назвал нарушителями закона.

«Те, кто вышел на незаконную акцию протеста и участвовал в беспорядках, нападал на представителей органов правопорядка, — это уже серьезные правонарушения, которые должны преследовать по закону. С ними диалога не может быть. Я убежден, что не будет», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера объяснил, что регламентация законом массовых акций обязательна для обеспечения общественной безопасности.

«Относительно зауживания пространства [для выражения точки зрения]: действительно способы выражения мнения посредством различных акций серьезно регламентируются законом во многих странах мирах. Это преследует одну-единственную цель — обеспечение правопорядка и общественной безопасности, это основная функция государства», — отметил он.

Представитель Кремля напомнил, что в незаконные акции были вовлечены несовершеннолетние.

«Очень плохо, когда на подобные акции провоцируют детей. К сожалению, есть и дети, задержанные на этих акциях, которые вообще не понимают, что там делать. Скорее это юношеское любопытство», — констатировал Песков.

По его словам, многие дети просто хотели поучаствовать в «шумной тусовке».

В этой связи он вспомнил высказывание главы государства Владимира Путина о том, что «вперед несовершеннолетних выталкивают террористы». «Те, кто провоцирует детей и собирается прикрываться детьми, — это террористы, они похожи на террористов», — добавил Песков.

Накануне Путин заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Также в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором 12-летний ребенок рассказывает, зачем пришел на несанкционированную акцию. На вопрос о том, какие у него есть претензии к действующей власти, ребенок ответил, что никаких и он «просто пришел посмотреть».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.