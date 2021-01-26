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В Финляндии после вакцинации от COVID-19 умерли три человека

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В Финляндии умерли три человека, ранее получившие вакцину от коронавируса. Об этом сообщило во вторник, 26 января, финское Агентство по безопасности и разработкам в медицинской сфере (Fimea).

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«Поступили первые сообщения о смертях, произошедших вскоре после вакцинации от коронавируса. К 25 января известно о трех таких случаях, во всех из них, как предполагается, пациент умер из-за болезни, которая была у него еще до вакцинации», — говорится на сайте ведомства.

Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, началась в Финляндии 27 декабря 2020 года.

Информация о возможных последствиях указана на сайте минздрава 4 января, последнее обновление сделали 25 января.

О фиксации побочных эффектов после вакцинации от коронавируса в стране уже сообщалось ранее, 15 января, — тогда выявили 32 случая после вакцинации препаратом Comirnaty, разработанным Pfizer — BioNTech. За три дня до этого было зарегистрировано восемь различных осложнений, включая анафилактический шок.

Сообщения о побочных эффектах, выявленных после вакцинации препаратом, поступали и из других стран.

В частности, 22 января во Франции сообщили о 135 случаях побочных эффектов от вакцины Pfizer — BioNTech, из них 31 — серьезный, в частности тахикардия. За неделю до этого там выявили еще шесть случаев.

У 13 жителей Израиля после вакцинации препаратом произошел паралич лицевого нерва.

В Норвегии сообщили о 23 случаях летального исхода после вакцинации препаратом Pfizer — BioNTech.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило для применения в странах Европы вакцину Pfizer — BioNTech в декабре, а позднее одобрило и вакцину от американской компании Moderna на территории Евросоюза.

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