Солистка группы «Восток» погибла в Москве

Вокалистка российской поп-группы «Восток» Натэлла Ас погибла в Москве. Тело 48-летней исполнительницы обнаружил прохожий под окнами одного из домов на улице Теплый Стан, сообщает во вторник, 26 января, сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

«Предварительно установлено, что Натэлла могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома, и упасть с большой высоты», — уточнил собеседник портала.

Отмечается, что рядом с телом женщины была обнаружена женская сумочка с документами, ключами и мобильным телефоном.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели артистки.

Группа «Восток», основанная в середине 90-х годов прошлого столетия, запомнилась российской аудитории хитами «Миражи», «Танец желтых листьев», «До встречи» и «Снежная королева». Натэлла Ас стала участницей группы всего около года назад.