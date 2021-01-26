Сломавшийся мост в Петрозаводске «отремонтировали» веревками

В Петрозаводске на мосту через реку Лососинку выломанное ограждение заменили веревками. Сообщение об этом, сопровожденное фото, появилось в одном из городских пабликов.

Как уточняет ИА FlashNord, на этот мост между улице Правды и площадью Кирова не раз «покушались» вандалы. В 2020 году они несколько раз ломали или спиливали детали, чтобы сдать на металлолом.

Осенью неизвестные перевернули скамейки и урны на благоустроенном участке для отдыха, расположенном по Левашовскому бульвару в Петрозаводске.

Примечательно, что в комментариях к посту один из подписчиков заступился за виновников разгрома и попросил всех возмущенных воздержаться от оскорблений в их адрес, указав на то, что это является не актом вандализма, а скорее «мелким хулиганством».