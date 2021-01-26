Спортивные соревнования разрешили проводить на открытом воздухе на Алтае

В Республике Алтай возобновят проведение спортивных соревнований на открытом горном воздухе. Соответствующее разрешение дал глава республики Олег Хорохордин.

Как сообщает региональное правительство, 13 февраля на Алтае уже состоится «Лыжня России».

«Спортивные состязания в помещениях также разрешены со строгим соблюдением всех требований Роспотребнадзора и без присутствия зрителей», — цитирует главу республики altapress.ru.

По словам Хорохордина, Горный Алтай входит в число регионов России с наименьшим приростом случаев коронавируса за сутки. Чтобы сохранить эту тенденцию глава республики призывает продолжать профилактическую работу и «строго контролировать соблюдение противоэпидемического режима».

Ранее на Алтае сняли запрет на работу кинотеатров. Учреждения могут работать при условии заполняемости зала не более чем наполовину. При этом для сотрудников социальных учреждением с круглосуточным пребыванием людей продлена работа вахтовым методом.