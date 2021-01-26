Первый в СКФО парад пивоваров проведут в Железноводске в августе

В Железноводске Ставропольского края на август 2021 года запланировано проведение большого парада пивоваров. Фестиваль, который станет первым подобным для Северо-Кавказского федерального округа, будет называться BeerFerrumFest. Его включили в событийный календарь года.

Как пишет NewsTracker со ссылкой на сити-менеджера Евгения Моисеева, изготовители пива пройдут по главной курортной аллее и спустятся к Ferrum-площади. Здесь и состоятся главные события этого форума.

Шествие сделают костюмированным, в нем смогут принять участие и местные жители. Ранее фестиваль был отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В конце декабря 2020 года Росалкогольрегулирование установило, что по итогам трех кварталов года, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, продажи шампанского выросли на 5%, вина — на 4%. Такая же тенденция зафиксирована в категории пива: его реализация увеличилась на 5%.