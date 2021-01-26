Экс-посол США в Марокко потребовал удалить Telegram из Google Play

Глава американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web и бывший посол США в Марокко Марк Гинсберг в судебном порядке потребовал от корпорации Alphabet удалить мессенджер Telegram из агрегатора приложений Google Play. Об этом 25 января пишет агентство Bloomberg.

Экс-посол утверждает, что Telegram стал площадкой для распространения угроз, а также подстрекательства к насильственным действиям на почве расизма и их координации. По словам Гинсберга, особенно актуально это было в период перед инаугурацией нового президента США Джо Байдена и после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда в результате полицейского произвола.

В своем иске Гинсберг обратил внимание на то, что Google не предприняла никаких действий против Telegram, в то время как сервис Parler, которому предписывается аналогичная роль, был удален из магазинов мобильных приложений Apple и Google в связи с его предполагаемой ролью в координации беспорядков в США 6 января и подстрекательстве к ним.

17 января «Коалиция за более безопасный интернет» подала аналогичный иск об удалении Telegram в отношении компании Apple.

12 января британская газета The Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиванию приложением в США благодаря массовому переходу сторонников бывшего американского президента Дональда Трампа.

По информации издания, рост популярности мессенджера произошел после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников экс-президента.

В этой связи Telegram пометил канал под названием Donald J. Trump, приписываемый Трампу, как мошеннический. Канал имеет более 550 тыс. подписчиков.

По словам создателя мессенджера Павла Дурова, модераторы Telegram заблокировали сотни публикаций с призывами к насилию после прошедших в США беспорядков и продолжают удаление такого контента.

Дуров отметил, что блокировка приложения Parler со стороны Apple и Google несет гораздо большую опасность для свободы слова, чем цензура в соцсетях.