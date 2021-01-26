Контроль за состоянием крыш усилили в Рязани из-за оттепели

В Рязани усилен контроль за состоянием крыш административных зданий и жилых домов. Это сделано из-за наступившего потепления. Специалисты проверяют, насколько хорошо очищены крыши от наледи, сосулек и снега.

Мэр города Елена Сорокина поручила главам управлений по делам территории города и контрольно-аналитического управления провести рейды по дворам, чтобы выявить нарушителей, пишет 62INFO.ru.

Ранее 20 января сообщалось, что с улиц и из дворов Рязани вывезли 6 тыс. кубометров снега. В уборке было задействовано более 100 единиц спецтехники. Коммунальные и технические службы были переведены на круглосуточный режим работы.