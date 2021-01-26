Масштабное производство вакцины «ЭпиВакКорона» начнется в феврале

Масштабное производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» начнется в феврале 2021 года. Об этом во вторник, 26 января, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В следующем месяце перейдем к масштабному выпуску вакцины «ЭпиВакКорона». Она уже начала поступать в гражданский оборот, на ее производство правительство выделило свыше 2 млрд рублей», — отметил Мишустин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

19 января сообщалось, что эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» составила 100%.

В тот же день стало известно, что противопоказанием для вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» являются тяжелые формы аллергических реакций.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V». Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Позже была зарегистрирована разработка центра «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона». Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.

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