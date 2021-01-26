Выставки и Дом юннатов разместят в Торговом городке Рязани

Власти Рязанской области утвердили паспорт проекта по сохранению комплекса Торгового городка в Рязани. На его территории разместят сельскохозяйственную, промышленную и строительную выставки, а также Дом юннатов с садом.

Паспорт охватывает множество вопросов, в том числе благоустройство территории и строительство инженерных сетей. В ближайшее время состоятся встречи с потенциальными инвесторами. Кроме того, специалисты должны разработать проект по благоустройству территории и созданию общего дизайн-кода.

Объекты на территории этого городка планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года, а весь проект будет реализован к 1 сентября 2023 года, пишет РИА «7 новостей».

Торговый городок был открыт в Рязани в 1955 году. В выставочном комплексе демонстрировали достижения сельского хозяйства и строительства. Сейчас уникальный комплекс возрождают волонтеры.