Патрушев обвинил Запад в дестабилизации ситуации в России с помощью Навального

Блогер Алексей Навальный неоднократно нарушал российское законодательство и потому должен нести ответственность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Интервью с ним во вторник, 26 января, опубликовала газета «Аргументы и факты».

Патрушев подчеркнул, что Навальный занимался мошенничеством в особо крупных размерах.

«Западу нужен этот «деятель» для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых «майданов». К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность», — сказал Патрушев.

Отвечая на вопрос, возможно ли восстановить отношения между Киевом и Москвой, если украинские политики заявляют о необходимости разорвать все отношения с Россией, пока Навальный не будет освобожден, Патрушев подчеркнул, что власти Украины сделали эти заявления в ущерб интересам населения страны и в соответствии с линией поведения, выработанной за рубежом.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на уведомление о явке от 23 октября Навальный не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливает здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил. 18 января суд в подмосковных Химках арестовал Навального на 30 суток.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержали несколько десятков человек. По данным Мосгорсуда, под арест были отправлены 30 человек, 64 получили штрафы. Известно, что среди задержанных есть дети. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом. Так, накануне произошедшего СК России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

По данным московского главка МВД, на Пушкинской площади столицы на несанкционированном мероприятии присутствовало около 4 тыс. человек, среди них были подростки. В свою очередь, главное следственное управление СКР по столице возбудило уголовные дела о насилии в отношении представителей власти, повреждении имущества и хулиганстве.