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На Украине приняли закон о допуске иностранных военных на учения

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Верховная рада приняла закон, разрешающий допуск иностранных военных подразделений на Украину для участия в многонациональных учениях в 2021 году, сообщили в пресс-службе украинского парламента 26 января.

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Уточняется, что на финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением маневров, будет направлено более 38 млн гривен (около $1,4 млн) в пределах ассигнований министерства обороны Украины по бюджетной программе «Обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войн».

За решение проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее, в декабре 2020 года, президент Украины Владимир Зеленский попросил раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях. Речь идет об украино-американских маневрах Rapid Trident – 2021 и Sea Breeze – 2021, украино-румынских учениях Riverine-2021, украино-польских маневрах «Три меча – 2021» и украино-британских учениях Warrior Watcher – 2021.

Согласно украинскому законодательству, в стране не допускается размещение иностранных военных баз. Иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению главы государства.

В начале декабря власти Украины заявляли о намерении проводить больше совместных учений с НАТО на своей территории.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба подчеркивал, что Украина по-прежнему намерена стать членом НАТО. В июне 2020 года страна стала шестым партнером альянса с расширенными возможностями наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.

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