Аварийный мост через Кашинку начали ремонтировать в Тверской области
В Тверской области стартовал капитальный ремонт аварийного моста через реку Кашинку, проезд по нему невозможен. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Речь идет о сооружении на 3-м км автодороги Бузыково–Высоково–Юрино. Согласно проекту, рабочие полностью заменят конструкции опор и пролетные строение. Также будут отремонтированы подходы к мосту, уточняют «Тверские ведомости».
Протяженность аварийного моста составляет более 100 м. Сейчас его демонтируют.
На время капитального ремонта обустроена объездная дорога с мостом. Движение транспорта и пешеходов перенаправлено.
В конце прошлого года сообщалось, что в правительстве Тверской области проработают вопрос включения еще одной дороги в программу дорожного ремонта на 2021 год. Она соединяет 12 населенных пунктов и является важной транспортной артерией.