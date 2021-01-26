Аварийный мост через Кашинку начали ремонтировать в Тверской области

В Тверской области стартовал капитальный ремонт аварийного моста через реку Кашинку, проезд по нему невозможен. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о сооружении на 3-м км автодороги Бузыково–Высоково–Юрино. Согласно проекту, рабочие полностью заменят конструкции опор и пролетные строение. Также будут отремонтированы подходы к мосту, уточняют «Тверские ведомости».

Протяженность аварийного моста составляет более 100 м. Сейчас его демонтируют.

На время капитального ремонта обустроена объездная дорога с мостом. Движение транспорта и пешеходов перенаправлено.

В конце прошлого года сообщалось, что в правительстве Тверской области проработают вопрос включения еще одной дороги в программу дорожного ремонта на 2021 год. Она соединяет 12 населенных пунктов и является важной транспортной артерией.