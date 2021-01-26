Штат Флорида предложил принять Олимпиаду 2021 года вместо Токио

Флорида предложила принять у себя Олимпиаду в 2021 году. Вашингтон рекомендует перенести летние соревнования из Токио. С инициативой глава финансового управления штата обратился в Международный олимпийский комитет. Джимми Патронис отметил, что существующая инфраструктура позволит провести состязания, передает телеканал «Известия». Тем временем Япония опровергла информацию об отмене Олимпиады в 2021 году. Ранее журналисты заявляли, что игры могут перенести на 2032 год. В МОКе также подтвердили, что Олимпиада должна пройти, как и планировалось, в Токио.

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