Более 250 нарушителей масочного режима оштрафовали в Орловской области

В Орловской области продолжает действовать масочный режим. Каждый день проводятся рейды по проверке соблюдения ограничений, принятых при режиме повышенной готовности.

В соответствии с данными протоколов, составленных сотрудниками профильного департамента во время рейдов, общая сумма штрафов превысила уже 500 млн рублей. Водителям и перевозчикам вынесли 26 предупреждений.

Только за неделю с 18 по 24 января вынесли решение об 11 штрафах за нарушение масочного режима в общественном транспорте, пишет InfoOrel.ru.

Работа ведется в основном с помощью фотофиксаций нарушений. Места для рейдов выбираются в точках пересечения основных направлений движения общественного транспорта. Каждый раз они меняются, чтобы охватить все действующие маршруты.

В пресс-службе регионального правительства пообещали проводить подобные проверки и дальше, поскольку в общественном транспорте высока вероятность заразиться COVID-19