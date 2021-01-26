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Песков ответил на вопрос о владельце объекта в Геленджике

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Ни президент России Владимир Путин, ни его семья не имеют никакого отношения к дворцу в Геленджике, который упоминается в материалах Фонда борьбы с коррупцией, заявил во вторник, 26 января, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Ни он, ни его родственники не имели и не имеют никакого отношения, тем более отношения собственности, к этому объекту», — сказал представитель Кремля.

Говоря о настоящем владельце объекта, Песков допустил, что дворец, очевидно, принадлежит предпринимателю, а может быть, нескольким предпринимателям. При этом Кремль не имеет права разглашать имена владельцев здания, добавил пресс-секретарь президента.

«Почему упомянутые компании называли это резиденцией президента, наверное, нужно обратиться к ним и задать этот вопрос, все резиденции президента прекрасно известны всем гражданам России, президент проводит там мероприятия: внутренние мероприятия, рабочие мероприятия, международные мероприятия», — добавил он.

Песков также отметил, что глава государства ранее уже отвечал на подобный вопрос «абсолютно однозначно».

«Если остаются другие вопросы, то действительно компетентные ведомства тоже, наверное, так или иначе предоставят информацию. Что касается уточнения, нам же нужно залезать в частную собственность, это же невозможно», — объяснил Песков.

Днем ранее Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества опроверг слухи о наличии дворца в Геленджике. По его словам, подобными материалами авторы решили «промыть мозги» россиянам.

«Ничего, что там указано из частной собственности, ни мне, ни моим родственникам не принадлежит и не принадлежало никогда», — добавил Путин. Он также отметил, что подобная информация «муссируется уже больше 10 лет».

Песков 22 января назвал видео о дворце «хорошей, качественной клюквой, которая вызывает большое количество просмотров».

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