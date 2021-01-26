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Татарстан увеличит турпоток в регион в два раза за 10 лет

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В Татарстан к 2030 году должны приезжать 7 млн туристов. Об этом на итоговой коллегии комитета по туризму заявил Марат Бариев, депутат Госдумы от республики.

Он отметил, что туристическая отрасль за последние 10 лет увеличила роль в экономике Татарстана, и это особенно проявилось в 2020 году. К 2030 году есть задача удвоить количество поездок россиян внутри страны, что приведет к увеличению количества рабочих мест в отрасли и повышению вклада туризма в ВВП.

Так, если в 2019 году в Татарстане было 3,5 млн туристов, к 2030 году их должно быть 7 млн. Бариев, чьи слова приводит InKazan.ru, отметил, что активность в сфере туризма проявляется и в законотворческой деятельности. Так, в нижней палате рассматривается около 20 проектов, связанных с развитием туризма. Такое наблюдается впервые за последние девять лет.

25 января директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова сообщала, что туристический поток в Казани снизился на 52% — до 1,7 млн человек. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и с длительным периодом особого эпидемиологического режима.

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