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ФАС заявила о соблюдении торговыми сетями соглашения о сдерживании цен

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внимательно следит за соблюдением соглашения с торговыми сетями о сдерживании цен на продукты, нарушений пока не зафиксировано. Об этом заявил глава службы Максим Шаскольский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике 26 января.

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«В целом соглашение соблюдается. Там есть товары, которые до соглашения появились на полках, по ним цены другие. Но мы отслеживаем жалобы. То есть если ФНС видит буквально каждую транзакцию через свою базу, то мы собираем информации на основании обращений потребителей, выходим с проверками», — сказал он.

ФАС 14 января поручила территориальным ведомствам выяснить, сталкивались ли региональные торговые точки с отказом производителей продавать сахар и подсолнечное масло по фиксированным ценам. В тот же день в Минпромторге рассказали, что жалоб от владельцев магазинов не поступало, проблем с закупками продавцы не испытывают.

Также в Министерстве сельского хозяйства России подтвердили отсутствие перебоев в поставках подсолнечного масла и сахара в стране со стороны производителей.

16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз подписали соглашение с производителями о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Согласно документам, максимальная розничная цена на сахар не должна превышать 46 рублей за 1 кг, а подсолнечного масло не должно стоить дороже 110 рублей за 1 л.

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