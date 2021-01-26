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В Финляндии напомнили об ограничениях на въезд для россиян

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Въезд в Финляндию для россиян остается закрытым, несмотря на снятие ограничений на въезд с российской стороны. Об этом во вторник, 26 января, заявила представитель финского МВД Эриикка Койстинен.

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«Границы [в настоящий момент] не открываются для третьих стран, таких как Россия. Граждане РФ не смогут свободно приезжать в Финляндию», — цитирует ее ТАСС.

Действие ограничений на въезд иностранных граждан в Финляндии продлится по меньше мере до 25 февраля.

Накануне в российском правительстве сообщили о снятии ограничений на въезд для граждан Финляндии, Индии, Катара и Вьетнама. Граждане перечисленных стран и те, кто имеет там вид на жительство, могут пересечь границу РФ через воздушные пункты пропуска.

В тот же день в Еврокомиссии (ЕК) ужесточили санитарные меры для граждан, которые въезжают в страны ЕС и передвигаются между европейскими государствами. Согласно новым требованиям, путешественники обязаны предоставить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, сделанный за три дня до выезда, соблюдать карантин после въезда в страну ЕС и заполнить регистрационную форму пассажира.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.

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