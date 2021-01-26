Диспансеризацию возвращают в поликлиники Удмуртии

В Удмуртии с 1 февраля возобновляется процесс диспансеризации в онлайн-режиме. Об этом объявил глава республики Александр Бречалов. Также, по его словам, с февраля планируется вернуть и плановую медицинскую помощь.

Плановые медицинские осмотры и диспансеризацию временно отменили в Удмуртии в октябре 2020 года. Режим оказания медицинской помощи был изменен из-за распространения коронавирусной инфекции. Временно приостановили оказание медпомощи в стационарах и первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.

Это не коснулось гемодиализа, лечения пациентов с гематологическими и онкологическими заболеваниями, проходящих химиотерапию, с сердечно-сосудистыми и психическими заболеваниями.

Бречалов, чьи слова приводит ИА «Сусанин», отметил, что в Удмуртию продолжает поступать оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В частности, в сосудистый центр глазовской межрайонной больницы доставили четыре аппарата для восстановления после инсультов и инфарктов.

А в Республиканской детской клинической больнице появился наркозно-дыхательный аппарат экспертного класса, который позволяет проводить анестезию для людей в любом возрасте, в том числе для глубоконедоношенных детей.