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У австрийской «Экоком» нет данных о задержании ее гендиректора в Москве

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Австрийский офис компании «Экоком» не располагает информацией о задержании в Москве генерального директора Оливера Кайзера, сообщили в компании 26 января.

«К сожалению, никакой информации у нас нет, поэтому никаких комментариев мы дать не можем», — заявили в «Экоком» «РИА Новости».

Кайзера задержали ранее в этот день, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), санкция которой составляет до пяти лет лишения свободы. Фабула пока неизвестна.

Тверской суд Москвы на судебном заседании 28 января изберет ему меру пресечения, следователи МВД просили назначить Кайзеру запрет определенных действий.

Оливер Кайзер является генеральным директором компании «Экоком», которая занимается в России рекультивацией нескольких мусорных полигонов.

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