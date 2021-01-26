Лукашенко потребовал пресечь финансирование попыток дестабилизации обстановки в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от Комитета государственного контроля пресекать любые попытки внешнего финансирования попыток дестабилизации ситуации в стране. Об этом 26 января сообщает БелТА.

На встрече с работниками Комитета Лукашенко похвалил ведомство за оперативность и попросил работать с такой же эффективность и дальше.

«Мне нравится оперативность последнего времени. Молодцы, и дальше надо действовать, жестко отстаивая интересы белорусского государства. По закону. У нас вся законодательная база создана для того, чтобы пресекать всякие попытки дестабилизации обстановки в стране. И что касается Комитета госконтроля, то это, прежде всего, финансирование из-за рубежа. И деятельность разного рода так называемых коммерческих структур и предприятий, отдельных дельцов. Комитет госконтроля научился в этом направлении работать, и в этом направлении мы должны действовать», — заявил Александр Лукашенко.

В этот же день Лукашенко назначил Василия Герасимова на пост председателя Комитета госконтроля. Ранее он исполнял обязанности главы этого ведомства.

Подводя итоги работы Комитета госконтроля, Лукашенко отметил, что перед ведомством стоят и специфические задачи, касающиеся контроля над расходованием бюджетных средств. Так, Комитет госконтроля должен взять под контроль окончание строительства недостроенных объектов.

«У нас очень много долгостроев. Конечно, значительно меньше, чем это было пять лет назад, но они есть. Нужно взять силами Комитета госконтроля на учет эту государственную собственность и привести в порядок. А что касается бюджета — жесточайший контроль за расходованием денежных средств. Нужно избавиться от всяких финансовых мероприятий, без которых мы можем обойтись на сегодняшний день», — добавил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия сейчас испытывает давление изнутри и извне. Несмотря на это, по словам президента страны, государство достойно справляется с экономическими проблемам, которые возникли из-за пандемии коронавируса.