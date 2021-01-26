Ингаляционный наркоз недоношенным детям начали проводить в Удмуртии

В Республиканской клинической детской больнице в Ижевске появился наркозно-дыхательный аппарат экспертного класса, которого до этого не было ни в одной больнице Удмуртии. Он позволяет проводить анестезию для людей в любом возрасте, в том числе для глубоконедоношенных детей весом от 500 гр. Ранее таким детям делали анестезию внутривенно.

По словам заведующего отделением энестезиологии и реанимации больницы Михаила Копытова, которые приводит udm-info.ru, ингаляцияонная анестезия и препараты, которые сейчас стали доступны и для Удмуртии, используются в самых продвинутых клиниках мира, это «золотой стандарт» анестезии.

Ежегодно в больнице проводят детям более 5 тыс. анестезий. Среди них есть новорожденные и недоношенные дети. В РКДБ госпитализируют детей для операций при подозрении или при наличии любой хирургической патологии. В Республиканскую больницу доставляют детей из любого роддома Удмуртии.

Новую аппаратуру закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость наркозно-дыхательного аппарата – 4,5 млн рублей. В рамках тоже нацпроекта больница получила ранее аппарат МРТ, рентген-аппарат, аппараты для УЗИ.

Ранее сообщалось, что в этом году Удмуртия направит на нацпроекты 17 млрд рублей. Около 10 млрд рублей из этой суммы будет выделено из федерального бюджета.