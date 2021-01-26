Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
ФНС подключилась к контролю цен на значимые продукты
Общество
В ВОЗ подтвердили влияние пандемии COVID-19 на психологическое здоровье людей
Мир
Москва, Ереван и Баку обсудят строительство железной дороги через Армению
Общество
В России за сутки зафиксировали 18 241 новый случай COVID-19
Мир
РФПИ сообщил о скорой регистрации «Спутника V» в более чем 25 странах
Интернет
Эксперт прокомментировал атаки на владельцев каналов в Telegram
Мир
В ВОЗ подтвердили готовность США к диалогу по борьбе с COVID-19
Общество
Еще 5572 человека в Москве вылечились от COVID-19 за сутки
Авто
Выпуск легковых автомобилей в России снизился на 18% в 2020 году
Сюжет:

Ингаляционный наркоз недоношенным детям начали проводить в Удмуртии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республиканской клинической детской больнице в Ижевске появился наркозно-дыхательный аппарат экспертного класса, которого до этого не было ни в одной больнице Удмуртии. Он позволяет проводить анестезию для людей в любом возрасте, в том числе для глубоконедоношенных детей весом от 500 гр. Ранее таким детям делали анестезию внутривенно.

По словам заведующего отделением энестезиологии и реанимации больницы Михаила Копытова, которые приводит udm-info.ru, ингаляцияонная анестезия и препараты, которые сейчас стали доступны и для Удмуртии, используются в самых продвинутых клиниках мира, это «золотой стандарт» анестезии.

Ежегодно в больнице проводят детям более 5 тыс. анестезий. Среди них есть новорожденные и недоношенные дети. В РКДБ госпитализируют детей для операций при подозрении или при наличии любой хирургической патологии. В Республиканскую больницу доставляют детей из любого роддома Удмуртии.

Новую аппаратуру закупили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость наркозно-дыхательного аппарата – 4,5 млн рублей. В рамках тоже нацпроекта больница получила ранее аппарат МРТ, рентген-аппарат, аппараты для УЗИ.

Ранее сообщалось, что в этом году Удмуртия направит на нацпроекты 17 млрд рублей. Около 10 млрд рублей из этой суммы будет выделено из федерального бюджета.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021