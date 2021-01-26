Турчак рассказал Мишустину о работе «Единой России» в период пандемии

С началом пандемии коронавирусной инфекции партия «Единая Россия» переориентировала свою работу, уделив особое внимание помощи людям в трудных жизненных ситуациях. Об этом во вторник, 26 января, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Хочу сказать, что партия в целом с весны, с начала пандемии, поменяла свою работу. Мы открыли сеть волонтерских центров, в каждом регионе они открыты. Оказываем помощь людям, особенно тем, кто столкнулся с трудной жизненной ситуацией в этот период», — сказал он.

В частности, по словам Турчака, волонтеры от партии довозят до места работы участковых врачей, закупают средства индивидуальной защиты, а депутаты работают в «красных зонах» и колл-центрах.

В свою очередь Мишустин поблагодарил партию и пожелал удачной работы на втором социальном онлайн-форуме, который проходит во вторник.

Волонтерские центры «Единой России» открылись в марте. Сегодня в них задействованы около 90 тыс. добровольцев по всей стране. Среди ключевых направлений работы волонтерских центров автоволонтерство, обеспечение медиков в «красных зонах» горячим питанием, доставка лекарств от коронавируса амбулаторным больным, а также дежурства в приемных покоях больниц и поликлиниках.

4 декабря 2020 года первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что участники акции взаимопомощи «Мы вместе» за время распространения коронавируса помогли почти 4,5 млн человек в России. Сегодня в акции участвует более 160 тыс. человек, добавил он.