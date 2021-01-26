Страховщики обсудили с членами Совфеда перспективы цифрового рубля

Страховой дом ВСК принял участие в совещании, посвященном перспективам развития цифрового рубля в России. Мероприятие, состоявшееся 18 января в формате видеоконференции, провел зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

В совещании также участвовали представители верхней палаты парламента Виктор Бондарев, Анатолий Артамонов, Алексей Майоров, Мухарбий Ульбашев, Мурат Хапсироков, сенатор Ахмат Салгапаров, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова, зампредседателя Банка России Алексей Заботкин, представители экспертного сообщества.

Собравшиеся обсудили несколько моделей введения цифровой валюты с учетом участия ЦБ и финансового сектора, а также вопросы кибербезопасности, сохранения конкуренции и ликвидности в банковском секторе, обеспечения доступности платежного инструмента в офлайн-режиме, его влияния на дальнейшее развитие финансового рынка и инвестиции в инфраструктуру.

Член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина в ходе видеовстречи подчеркнула, что компания поддерживает инициативы, которые способствуют развитию конкуренции в платежном пространстве.

«Это дает нам возможность снизить транзакционные расходы, ускорить поступление денежных средств на счет и предоставить клиентам новые возможности по оплате страховых услуг. Интересной видится возможность проведения платежа в режиме офлайн, так как Страховой Дом ВСК представлен на всей территории Российской Федерации. Цифровой рубль открывает возможности для создания новых продуктов и сервисов, технология смартконтрактов даст новый виток развития. Страховой Дом ВСК готов принять участие в дальнейшей проработке и пилотировании такой технологии», — подчеркнула она.

В октябре 2020 года Центробанк заявил, что оценивает возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег вместе с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры. Определить концептуальные подходы цифровизации рубля планируется до конца текущего года.