Ребенок попал в больницу в Ленобласти из-за отравления наркотиком

В Тосненском районе Ленинградской области в больницу попала годовалая девочка, после того как отравилась наркотическим веществом. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Телефонограмма из больницы в Колпино поступила в полицию 25 января в 10:40. В ней сообщалось, что днем ранее из квартиры в городе Никольское госпитализировали малышку 2019 года рождения с отравлением метадоном. Девочка почувствовала себя плохо в 21:30, после чего родители вызвали скорую помощь.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Ведомство должно дать оценку эффективности работы органов системы профилактики безнадзорности и нарушений несовершеннолетних, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В декабре 2020 года сообщалось о том, что в отношении жителя Москвы возбуждено уголовное дело. Его подозревают в том, что он использовал свою 10-летнюю дочь в качестве наркокурьера.